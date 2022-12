Hamann Stiftung Hilden Eine kleine Freude zu Weihnachten für mehr als 200 Kinder

Waren im vergangenen Jahr noch 120 Geschenke zu verteilen, sind es in diesem Jahr rund 210. „Deshalb haben wir es so organisiert, dass die Geschenke an einem Tag zwischen 9 und 16 Uhr hier abgeholt werden können“, sagt Andrea Schoder. Früh morgens wurden bereits die von der Stadtverwaltung gespendeten Weckmänner angeliefert, die in jede Geschenketüte kommen. „Außerdem bekommen alle Kinder einen Nikolaus und ein altersgerechtes Geschenk“, verrät Nadine Lichtenwimmer, Geschäftsführerin des Hildener Kinderschutzbundes. Die Weihnachtstüten mit lustigen Motiven, etwa Rentiere mit roten Nasen, sind nach Alter und Geschlecht gepackt, sodass eine rasche Ausgabe möglich ist. Um die mehr als 200 Weihnachtsgeschenke für die Flüchtlingskinder finanzieren zu können, hat Nadine Lichtenwimmer keine Mühen gescheut. „Ich habe so lange gehandelt, bis es hieß: Sie haben gewonnen.“