Haltestellengeschichte in Hilden : Von Musikern und Vertriebenen

Richard Wagner um das Jahr 1870 herum. Foto: Gemeinfrei

Historiker Thomas Bernhardt hat für die Rheinbahn „Haltestellen-Geschichte“ geschrieben, die über den Ort informieren sollen. Heute geht es um Geschichten rund um die Richard-Wagner-Straße.

Eine Haltestelle (Buslinien 781, 782) liegt an der Gerresheimer Straße und ist doch ein ganzes Stück entfernt von der Namensgeberin. Man muss schon etwa 100 Meter nördlich zu Fuß gehen, um an den Kreisverkehr Schalbruch/Gerresheimer Straße/Richard-Wagner-Straße zu gelangen. Das umliegende Stadtgebiet Hildens heißt Meide. Meide ist eine landschaftliche Bezeichnung, ein gerodeter Anbauplatz („Meta“) soll der Ursprung sein.

Die Richard-Wagner-Straße führt von dem Kreisverkehr in östliche Richtung bis zur Hochdahler Straße. Parallel zur Straße fließt der Hoxbach/Sandbach. Links und rechts der Richard-Wagner-Straße sind zahlreiche andere Straßen mit Musikernamen benannt worden. Wir sind also mitten im Musikantenviertel Hildens.

Namensgeber Richard Wagner wird 1813 in Leipzig geboren und stirbt 1883 in Venedig. Er war nicht nur Musiker, Komponist oder Dirigent, sondern auch Theaterregisseur, Dichter, Dramatiker und Schriftsteller. 1872 zieht er mit seiner Familie nach Bayreuth um. Im gleichen Jahr wird der Grundstein für das Festspielhaus in Bayreuth gelegt. Mit der vollständigen Aufführung des „Ring der Nibelungen“ beginnen 1876 die ersten „Bayreuther Festspiele“ in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm I. Einige Straßen im Umfeld sind beispielsweise benannt worden nach Beethoven, Händel, Gluck, Mozart, Verdi, Karlrobert Kreiten, Gustav Mahler, Pfitzner oder Furtwängler.

An der Ecke zur Hochdahler Straße liegt der Abenteuerspielplatz Hilden, durch dessen Gelände auch der Hoxbach fließt. Von der Richard-Wagner-Straße aus gelangt man über den Bach auch zum städtischen Jugend- und Kulturzentrum Area 51, in dessen Nähe sich der Sportplatz des SV Hilden-Nord befindet. Eine musikalische Brücke zu Wagner schlägt an dieser Straße der Verein Proberaum Hilden, wo die Musiker-Szene Hildens sich trifft und Proberäume betreibt.

Die Haltestelle in Richtung Düsseldorf steht ungefähr dort, wo eine evangelische Volksschule errichtet wurde. Schon 1837 hatte man für sieben- und achtjährige Kinder aus dem Norden Hildens eine „paritätische Hülfs- und Warteschule“ gebaut, damit die Kleinen – besonders im Winter – keine beschwerlichen und langen Schulwege hatten. Einige Jahre später wurden dann zwei konfessionelle Volksschulen im Norden gebaut.

An der Ecke Schalbruch, Gerresheimer Straße steht ein Fachwerkhaus und gleich dahinter erhebt sich der Turm der katholischen Kirche St. Marien, die 1966 geweiht wurde. Die Kirche gehört seit 2010 zur katholischen Pfarrgemeinde St. Jacobus Hilden.

Die andere Haltestelle (Buslinie O3) mit gleichem Namen liegt ganz in der Nähe des Kreisverkehrs, direkt an der sehr langen Straße „Schalbruch“, die über den Westring bis zum Elbsee, zum Kanu-Club Hilden, zum Hildener Windsurfing Club und zum Vabali Spa führt. Als kleiner Weg geht sie ab dem Elbsee am Menzelsee und am Aussichtsturm Elbsee vorbei bis zum Aussichtspunkt „Dreiecksweiher“. Auf einer Karte von 1927 sind die Gewässer noch nicht vorhanden. Die Seen sind durch den Kiesabbau entstanden. Hier wurden Kies, Sand oder Schotter gewonnen. Die Auskiesungsarbeiten wurden 2006 beendet und es entwickelte sich ein Naturschutzgebiet mit seltenen Tier- und Pflanzenarten.

Am Kreisverkehr steht das Haus Witt. In der ehemaligen „Restauration von Fritz Witt“ an der verkehrsreichen Straße nach Gerresheim, mit Saal und Biergarten, kamen früher die Hildener gerne mit ihren Familien und Freunden zusammen, um Feste zu feiern, Schützenkönige zu krönen oder ausgelassen beim Karneval zu tanzen.

Eine ganz andere Seite zeigte das Haus mit seinem Saal im Zweiten Weltkrieg, als dort Zwangsarbeiter aus Frankreich, Belgien, Italien oder den Niederlanden untergebracht waren. Sie mussten für die Kronprinz AG schuften, die kriegswichtige Produkte herstellte.

Als im April 1945 US-Truppen Hilden befreiten, hatten sich in der Gegend um Haus Witt einige deutsche Soldaten verschanzt. Es kam noch zu sinnlosen Kampfhandlungen, die mehrere Todesopfer zur Folge hatten.