Termine, Locations, Themen Hier steigen 2023 die besten Halloween-Partys im Kreis Mettmann

Halloween in der Gaststätte Hochhaus in Hilden

Was Normalerweise gibt es in der Kult-Gaststätte Hochhaus gemütliche Bierchen, dazu Snacks wie Schwarzbrot und Reibekuchen. Am 31. Oktober gibt es eine Portion Grusel obendrauf. Die Betreiber Richard und Christiane Günter laden an Halloween in ihre Kneipe ein. Schaurige Kostüme sind ausdrücklich erwünscht.

Wo Gaststätte Hochhaus, Walderstraße 70, Hilden

Wann Dienstag, 31. Oktober ab 18 Uhr

Wie teuer Eintritt frei