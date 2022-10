Halloweenparty im Golden K

Was Nicht weniger als die Unterwelt soll erweckt werden, um die Location in eine Geisterstadt zu verwandeln. Zur besonderen Stimmung wird Nature One Resident DJ Fabs die besten Hits von heute aus Charts und House auf die Turntables bringen. „Auch dieses Jahr haben wir uns für unsere Gäste einiges einfallen lassen. Was euch dieses Jahr erwartet, bleibt geheim, lasst euch überraschen und seid rechtzeitig da“, heißt es in der Einladung. Verkleidungspflicht besteht nicht, Kostüme sind allerdings ausdrücklich erwünscht. Im Eintritt beinhaltet ist ein Welcome-Shot.

Wo Golden K, Adlerstraße 5, Mettmann.

Wann Montag, 31. Oktober, 22 Uhr.

Wie teuer Tickets an der Abendkasse für 15 Euro.