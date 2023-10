Halloween 2023 Hier feiert der Kreis Mettmann Halloween

Die gruseligste Nacht im Jahr belegt gleich nach Weihnachten den zweiten Platz auf der Liste der kommerziellsten Feste – zumindest in den USA. Fast sieben Milliarden Dollar werden dort jedes Jahr für Süßigkeiten, Kostüme und Deko ausgegeben. Doch auch hier bei uns gruseln sich Menschen an Halloween für ihr Leben gern. Diese Jahr steigen in unserer Region wieder unterschiedliche Partys. Vom Geisterzug bis zum Kinderfest ist alles dabei. Wer sich also lieber bis spät in die Nacht die bösen Geister von der Seele tanzt, als es sich auf dem Sofa mit einem Horrorfilm gemütlich zu machen, wird hier in der Region fündig – es spricht aber auch nicht gegen eine Kombination aus beidem.