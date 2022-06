Bauarbeiten in Hilden : Hagdornstraße zeitweise gesperrt

Hilden Die Hagdornstraße in Hilden ist von der Hochdahler Straße aus in Richtung Mettmanner Straße laut Stadt bis Ende Juli immer wieder mal gesperrt.

Wer bis Ende Juli über die Hagdornstraße in Hilden fahren möchte, muss zeitweise einen Umweg in Kauf nehmen. Denn die Durchfahrt ist von der Hochdahler Straße immer wieder mal gesperrt, erklärt Stadtsprecherin Lina Schorn. So auch am Mittwochvormittag.