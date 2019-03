HILDEN : Haare für den guten Zweck

Friseur Winfried Taprogge mit einem gespendeten Zopf. Aus den abgegebenen Haaren werden Perücken für Kranke gemacht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden „Coiffeur Taprogge“ in Hilden beteiligt sich am Kinderschutzprojekt „It‘s for Kids“.

Eine Urkunde bestätigt die Kooperation mit der Stiftung – sie hängt bei Taprogge im Salon aus. Seit einem Monat sammelt der Friseurmeister jetzt die Haare seiner Kunden, aber die Spendenbox füllt sich nur langsam: „Es ist nicht einfach, so viel abzuschneiden. Die jungen Frauen haben heute fast alle lange Haare und wollen immer nur ein paar Zentimeter opfern. Die Tochter einer Kundin hat mir eine Spende in Aussicht gestellt und ein junger Mann mit rasierten Seiten hat sich bereits von seinem Zopf getrennt.“

Friseure, die sich an der Spendenaktion beteiligen, schicken die abgeschnittenen, mit zwei Haargummis fixierten Zöpfe in einem vorfrankierten Umschlag zum Kooperationspartner der Stiftung, der Haarmanufaktur Rieswick im Münsterland. (www.rieswick.de). Die Manufaktur zahlt bis zu 100 Euro für einen Zopf und fertigt aus dem Echthaar hochwertigen Haarersatz an. It’s for Kids erhält den Ankaufpreis für das Naturhaar und kann mit diesem Geld regionale Kinderschutzprojekte unterstützen.

Info Spendengala findet in Düsseldorf statt 23. März, 19 Uhr Am Wochenende wird die Spendenkasse weiter gefüllt: Im Maritim Hotel Airport Düsseldorf ist eine große Spendengala geplant. Die Gäste erwartet ein hochkarätiges Unterhaltungsprogramm. Details werden nicht verraten. 800 Karten sind bereits verkauft – für 125 Euro pro Person. Stiftung im Internet www.its-for-kids.de

Friseur Winfried Taprogge schwärmt von Echthaarperücken: „Die kann man waschen, tönen, Reflexe reinbringen. Die Haarmanufaktur wiederum verspricht maßangefertigte Perücken, die perfekt sitzen.

Die Hildener Stiftung sammelt bundesweit Haare, so dass unterm Strich einiges zusammenkommt. Neben den Haaren werden auch noch Zahn- und Bruchgold, Handys und ganz klassisch Geld genommen. „Wir sammeln bundesweit Dinge, die anderen nicht wehtun. Unter unseren Kreativspendern sind ein paar Hundert Friseure, die für uns Haare sammeln“, sagt Sabine Kittel (Ratsmitglied/Bürgeraktion), die demnächst ins Kuratorium der Stiftung aufgenommen werden soll. Das Kuratorium wird von derzeit neun auf zwölf Personen aufgestockt.