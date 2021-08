Haaner vor Gericht : Café-Betreiber von der Brechtstraße in Erkrath wegen Versicherungsbetruges vor Gericht

Haan/Erkrath Innerhalb von zwei Jahren meldete ein Haaner zwei Versicherungsschäden in seinem Erkrather Café. Dabei gab es Ungereimtheiten, die statt Bargeld eine Anzeige nach sich zogen.

Dass es der Angeklagte mit der Wahrheit noch nie so genau genommen hatte, war im Strafregister nachzulesen. Falsche Verdächtigung, Betrug und das Fahren ohne Fahrerlaubnis: Dort war in den vergangenen Jahren so einiges zusammengekommen – nun allerdings war zum augenscheinlich fehlenden Wahrheitssinn auch noch Dummheit hinzugekommen. Wohl darauf hoffend, dass niemand darüber stolpern werde, hatte der Haaner innerhalb von drei Jahren zwei Versicherungsschäden gemeldet. Im November 2015 meldete er als Inhaber eines Cafés in der Brechtstraße in Hochdahl einen Leitungswasserschaden. Man einigte sich auf eine Pauschalentschädigung von 5000 Euro, davon flossen 1800 Euro sofort an den Cafebesitzer. Um den Rest auch noch einstreichen zu können, mussten Belege über den Materialeinkauf und Fotos als Nachweis der Reparatur eingereicht werden. Weil es weder Wasserschaden noch Reparatur gegeben hatte, wurden Fotos vom Untergeschoss des Cafés gemacht. Die Versicherung zahlte, der Betrug blieb unentdeckt.