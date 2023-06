Freizeit in Haan Schuften für sechs Wochen Stadt-Strand

Früh aufstehen hieß es am Freitag für die Organisatoren des Haaner Sommers. Bereits um kurz nach sieben rollte der erste Lastwagen mit Sand an, durch den die Haaner Innenstadt in den nächsten sieben Wochen zum Stadt-Strand wird. Sechs weitere Ladungen folgten im weiteren Verlauf des Tages. Insgesamt sorgen gut 150 Tonnen Sand verteilt auf drei Flächen, zwei Strandkörbe sowie 30 Plattliegestühle und 16 Sonnenschirme für das Urlaubsgefühl direkt vor der Haustür.