Schüler machen Politik Neues Haaner Kinderparlament verabschiedet Antrag zur Toilettensanierung an Schulen

Der erste Antrag an das KiPa kam aus den Reihen des AK „Vielfalt leben“ und bezog sich auf das Thema „Schultoiletten“ am Beispiel der GGS Unterhaan. Mia erklärte, dass aber auch an der Don-Bosco-Schule die gleiche Problematik herrsche. Zu installierende Trennwände an den Urinalen würden für mehr Privatsphäre und auch bessere hygienische Bedingungen sorgen, lautete ein maßgebliches Argument. Offenbar lag das Thema den Schülerinnen und Schülern so am Herzen, dass sogar der Vorschlag aufkam, für die Toilettensanierung Geld zu sammeln. Dieser Vorschlag rief jedoch Annette Herz, die aktuell auch für das Gebäudemanagement der Stadt zuständig ist, auf den Plan: „Ihr müsst kein Geld sammeln, aber die Kosten müssen erst in den Haushalt 2025 eingestellt werden, und daher kann es länger dauern, als ihr euch das wünscht“, so die Erste Beigeordnete.