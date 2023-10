Mehr als 1000 Teilnehmer Haaner gehen für ihr Krankenhaus auf die Straße

Bei der anschließenden Kundgebung sprachen neun Redner, darunter unter anderem Bürgermeisterin Bettina Warnecke, die parlamentarische Staatssekretärin im Deutschen Bundestag, Kerstin Griese (SPD), der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Wiener, Vertreter der Krankenhaus-Mitarbeiter und Ärzteschaft sowie Haans stellvertretender Feuerwehrchef Mirko Braunheim. Er machte unmissverständlich deutlich, was die Krankenhausschließung für den Rettungsdienst in der Gartenstadt und der Umgebung bedeuten würde. „Wir haben momentan zwei Rettungswagen und einen Krankenwagen auf der Wache an der Nordstraße stationiert“, berichtete Braunheim. Die müssten künftig vermutlich deutlich längere Fahrten unternehmen, um Notfallpatienten in Krankenhäusern unterzubringen: „Es gibt schon jetzt teils deutliche Wartezeiten in den Notfallambulanzen“, sagte der Feuerwehr-Experte. Krankenhaus-Schließungen würden diese Situation noch einmal deutlich verschärfen und die Einsatzfahrzeuge viel länger binden – wertvolle Zeit für andere Notfalleinsätze drohe dabei verloren zu gehen.