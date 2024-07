Als kleine Figur Haaner EM-Saxofonist spielt jetzt im Miniatur-Wunderland Hamburg

Bekleidet mit Deutschlandtrikot, die Sonnenbrille auf der Nase, eine Zigarette hinterm Ohr und das Saxofon in den Händen – so kennt halb Europa den Haaner André Schnura, der momentan mit seiner Musik und dem charakteristischen schwarzen Instrument die Stimmung in den Fanzonen landauf, landab zum Kochen bringt. Jetzt wurde dem 30-Jährigen eine besondere Ehre zuteil: Seit Kurzem steht eine maßstabsgetreue Plastikversion von ihm im Miniatur-Wunderland in Hamburg und wird dort von den ebenfalls kleinen Besuchern einer EM-Fanzone bejubelt.