Hilden: Haaner Chor wirkt mit bei Großkonzert in Neviges

Hilden "Dein ist der Tag, dein ist auch die Nacht" - unter diesem Motto stand im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Lichte Stille - neue Musik im Bergischen Land" ein außergewöhnliches und auch ungewöhnliches Konzert im Mariendom zu Neviges. Mitwirkende waren die Choralschola "Juvelanis" aus Ratingen, der Chor "cantiamo" aus Monheim, der "Junge Chor" aus Haan-Gruiten, das Ensemble der Seelsorgebereichsmusiker, die Instrumentalisten Alexander Lenk (Percussion), Felix Waidlich, Julian Meiselbach und Jan Düppenbecker (Trompete) sowie Ansgar Wallenhorst an der Orgel.

Ein speziell für diesen Tag gebildeter Projektchor mit mehr als 110 Sängern aus dem gesamten Kreisdekanat Mettmann traf sich bereits um 11 Uhr im Mariendom, um unter der Leitung von Ute Merten und Franz-Josef Reidick "Da berühren sich Himmel und Erde" von Christoph Lehmann, "Gott hat mir längst einen Engel gesandt" von Thomas Gabriel sowie "The Lord bless you and keep you" von John Rutter einzustudieren.