Kriminalität in Haan Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs am Donnerstag in Haan. Wie ein Sprecher erklärt, sind Unbekannte zwischen 17 und 19 Uhr wahrscheinlich über den Balkon in ein Einfamilienhaus an der Prälat-Marschall-Straße in Haan eingestiegen. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.