Immobilienmesse in Düsseldorf Vertreter der Stadt Haan nahmen an polis Convention teil

Die polis Convention gilt als gute Gelegenheit für Städte und Kommunen, ihr Entwicklungspotenzial in der Immobilienbranche bekannt zu machen. Die jährlich stattfindende Messe findet bundesweite Resonanz. Wie die Wirtschaftsförderung der Stadt Haan mitteilt, waren bei dem Treffen am 24. und 25. April in Düsseldorf auch Repräsentanten der Gartenstadt als Teil eines gemeinsamen Auftritts des Kreises Mettmann vor Ort. Zur Haaner Delegation gehörten neben Bürgermeisterin Bettina Warnecke Vertreter von Wirtschaftsförderung, Planungsamt und Bauverwaltung. Sie trafen bei der polis Convention auf Investoren, Finanzierer, Architekten, Planer und Projektentwickler.