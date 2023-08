Bestandsaufnahme in Haan So steht es um unseren Wald

Regen über Regen: Seit Mitte Juli, so sollte man meinen, haben unsere Pflanzen und Bäume aber nun wirklich genug Wasser bekommen. Oder doch nicht? Dass die Dinge nicht so einfach liegen, verdeutlichte Förster Dennis Anders vor kurzem vor den Mitgliedern des Haaner Umweltausschusses. „Bäume reagieren nicht kurzfristig“, erklärte er seinen Zuhörern. Und so sei der Baumbestand im Haaner Stadtwald noch immer gezeichnet durch die Dürrejahre 2018 und 2019: „Über alle Baumarten hinweg zeigen sich starke Vitalitätsverluste.“ Vor allem den Altbeständen hätten die Verhältnisse der letzten Jahre extrem zugesetzt. Lediglich bei den Eichen hätten die jüngsten Niederschläge zu leichten Verbesserungen geführt.