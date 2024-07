In Haan entwendet Polizei findet Wohnmobil – und weitere gestohlene Fahrzeuge

(tobi) Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: Am Mittwoch hatten die Beamten die Suchmeldung für ein in Haan gestohlenes Wohnmobil veröffentlicht, bereits einen Tag später konnten ihre Kollegen das Fahrzeug im Rheinische-Bergischen Kreis sicherstellen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Darüber hinaus seien auf dem Gelände noch drei weitere entwendete Wohnmobile entdeckt worden.