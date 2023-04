Veranstaltung in Haan Ostermarkt belebt die Innenstadt

Der Ostermarkt in Haan bietet am Sonntag und Montag nicht nur ein interessantes Angebot an Kunsthandwerk und internationalen Spezialitäten. Gleich am Anfang am Stand von Rasher Allaverde stehen Leckereien wie getrocknete Mangos, Drachenfrüchte, Ananasscheiben und Gemüse zum Probieren parat. „Es gibt gefriergetrochnete, sonnengetrocknete oder geschwefelte Waren. In den heißen Ländern sind das gängige Methoden, um Früchte und Gemüse für mindestens ein Jahr haltbar zu machen“, sagt Allaverde vom Trockenfrüchte-Palast. Eine weitere kulinarische Spezialität ist der Senf aus Monschau, der in verschiedenen Geschmacksvarianten wie Orange oder Estragon auf dem Ostermarkt erhältlich ist. „Wir vermahlen zweimal kalt auf alten Mühlsteinen, das ist anders als bei industriell hergestelltem Senf. Meine Lieblingssorten sind Honig-Mohn und unser Rezept von 1882, mit dem alles anfing. Der Erfinder ist damit im Bauchladen schon durch die Gegend gewandert. Mittlerweile sind wir in der vierten Generation mit dem Senf und die fünfte kommt auch bald nach“, sagt Ella Spechtschirmer lachend.