Hilden/Haan : Rita Süssmuth zu Gast bei Rotariern

Hilden/Haan Die ehemalige Bundestagspräsidentin, Rita Süssmuth gab jetzt dem Rotary Club Hilden-Haan die Ehre. Mit ihrem Vortrag gab sie zahlreiche Impulse.

Die langjährige Bundestagsabgeordnete ist auch heute noch in verschiedenen Gremien und Ehrenämtern aktiv. Mit ihren kritischen Gedanken „Wo stehen wir als Gesellschaft? Was erwarten wir von uns?“ gab sie starke Impulse in das Wirken für unsere Gesellschaft und zu den möglichen Beiträgen, die jeder Einzelne gemeinsam in Hilden Haan und Erkrath anpacken kann. Mit ihrer offenen und freien Art, sich mit den Zuhörern auseinanderzusetzen, gelang es ihr, das Publikum zu fesseln und zu regem Austausch anzuregen.