Hilden/Haan : Privatleute öffnen ihre Gartenpforte

Hilden/Haan An vier Wochenenden empfangen Gartenbesitzer Besucher im Rahmen der Aktion. Die „Offene Gartenpforte“ zeigt, wie vielfältig und ideenreich die Gartenkultur im Rheinland ist.

Ob ländlicher Bauerngarten oder Naturgarten, weitläufiger Privatpark oder mediterraner Garten – die Aktion „Offene Gartenpforte“ zeigt, wie vielfältig und ideenreich die Gartenkultur im Rheinland ist. Am kommenden Wochenende, 14. und 15. Mai, öffnen Privatleute wieder ihre Gärten. Weitere Öffnungstage: 4./5. Juni, 2./3. Juli und 17./18. September. Rund 80 Haus- und Villengärten, Park- und Kleingartenanlagen, Stauden- und Gehölzgärten öffnen allein im nördlichen Rheinland ihre Gartentore. Im Kreis Mettmann werden fünf Gartenbesitzer ihre Pforten öffnen: der Pfarrgarten Erkrath (Kirchstr. 7) am 2./3. Juli, der Hortus Caelestis in Erkrath (Bruchhauser Str. 25) am 14./15. Mai und 2./3. Juli, der Kräuter-/Nutzgarten der Familie Praßer in Langenfeld (Nähe Fabriciusstr. 31, ausgeschildert) am 2./3. Juli und 17./18. September, der Garten der Familie Weiss in Langenfeld (Langfort 2c) am 14./15. Mai, 2./3. Juli und 17./18. September und der Garten der Familie Geiß in Ratingen (Peddenkamp 58) am 4. Juni und 18. September.