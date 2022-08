Ukraine-Flüchtlinge in Hilden und Haan : Viele Flüchtlinge sind privat untergebracht

Ein kleiner Junge sitzt vor einem Bus neben Taschen am Transitzentrum Ya-Cherson, das die aus der Region Cherson evakuierten Binnenflüchtlinge im Südosten der Ukraine unterstützt. Foto: dpa/--

Hilden/Haan Ein Großteil der rund 800 vor dem Kriegsgeschehen Geflüchteten ist in Hilden und Haan geblieben. Nur wenige kehren in die Heimat zurück.

So viele Flüchtlinge wurden aufgenommen In Hilden sind es 568 ukrainische Flüchtlinge, die seit März gekommen sind. Die meisten kamen gleich zu Beginn (318 Personen), im April waren es 116 Personen, im Mai 61, im Juni 27, im Juli 41 Personen und im August bislang 5 Personen. In Haan leben zurzeit 243 Menschen aus der Ukraine. Die meisten Menschen sind im März in der Gartenstadt angekommen (Anzahl 140). Im April waren 52 Geflüchtete, im Mai 28, die übrigen verteilen sich nach Angaben der Stadt auf die übrigen Monate. Aktuell gibt es weitere Zugänge durch Zuweisungen der Bezirksregierung Arnsberg.

Hier sind die Geflüchteten untergebracht Von den 458 Personen, die momentan noch in Hilden registriert sind, leben 198 in städtischen Unterkünften, weitere 260 in privatem Wohnraum. Laut Stadt Haan leben 50 Menschen aus der Ukraine in städtischen Unterkünften, die anderen sind privat untergebracht. 120 Haaner Haushalte haben sich bereit erklärt, privat Personen aufzunehmen.

Männer, Frauen und Kinder Eine Auswertung ist laut Stadt Hilden nur für die noch in städtischen Unterkünften lebenden Personen möglich. Darunter sind 41 Männer, 86 Frauen sowie 71 Kinder (unter 18 Jahre). In Haan sind 82 Geflüchtete männlich, 161 weiblich, 88 sind Kinder unter 18 Jahren.

So viele Ukrainer sind wieder weg In Hilden sind es insgesamt 110 Personen, die laut Stadtverwaltung wieder verzogen sind. In Haan haben 47 Menschen gelebt, die in andere Städte gezogen oder zurück in die Ukraine gereist sind.

Das machen die Menschen hier vor Ort Eine Arbeitserlaubnis wird mit der Aufenthaltserlaubnis erteilt. Teilweise wurden bereits Arbeitsstellen gefunden. „Genaue Zahlen liegen für Hilden nicht vor, da die Personen teilweise schon im SGB II Bezug sind und eine Arbeitsaufnahme hier nicht mehr mitteilen. Alle schulpflichtigen Kinder gehen zur Schule oder haben zeitnah einen Termin beim Kreis zur Aufnahme an einer weiterführenden Schule“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Auch in Haan gehen Menschen aus der Ukraine bislang nur vereinzelt arbeiten. „Die meisten besuchen Deutsch- und Integrationskurse. Die Kinder gehen zur Schule. Die letzten konnten vor den Sommerferien angemeldet werden, damit sie zum Schulstart die Schule besuchen konnten. Alle, die danach angekommen sind, werden schnellstmöglich dort angemeldet“, erklärt die Stadt Haan.

Fragen, Hilfsangebote und mehr nimmt die städtische Koordinierungsstelle in Hilden unter „ukraine-hilfe@hilden.de“ oder unter der Telefonnummer 02103 72-1595 entgegen. Hilfe in Haan gibt es unter Tel. 0171 3506567 (innerhalb der üblichen Geschäftszeiten) oder „fluechtlingshilfe@stadt-haan.de“.

(isf)