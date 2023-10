Drohende Klinik-Schließungen in Hilden und Haan So entschied der Kreistag über eine Klinik-Übernahme

Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke und ihr Hildener Amtskollege Claus Pommer waren extra angereist, um sich am Donnerstagnachmittag vor dem Kreistag in Mettmann für die Krankenhäuser in den beiden Städten starkzumachen. Während Pommer die positiven Entwicklungen hervorhob, dabei jedoch auch betonte, dass es angesichts des Zeitpunkts der Verhandlungen noch zu früh sei, für Hilden „weißen Rauch aufsteigen zu lassen“, warb Warnecke für eine Übernahme des Haaner Krankenhauses durch den Kreis. Der Rat der Stadt Haan hatte am Dienstagabend einen Antrag auf den Weg gebracht, in dem er die Gremien des Kreises bat, den Landrat zu beauftragen, gemeinsam „mit dem Sachwalter und dem Insolvenzverwalter der Kplus-Gruppe zu prüfen und darüber zu verhandeln, ob das Haaner Krankenhaus schnellstmöglich, jedenfalls ab dem 1. Februar 2024, in Trägerschaft des Kreises geführt werden kann“.