Schließung der Klinik in Haan Förderverein kämpft weiter ums Krankenhaus

Am Mittwochabend hatte Kplus mitgeteilt, dass das Haaner Krankenhaus nicht erst zum 31. Januar 2024, sondern bereits zum 21. Dezember 2023 schließen werde – die Lukasklinik in Ohligs wird bereits zum 1. Dezember geschlossen. „Letztlich geht es um Planbarkeit und eine verlässliche Patientenversorgung“, hatte Kai Siekkötter, Geschäftsführer der Kplus-Gruppe, mitgeteilt. Mit der Erkältungswelle und Urlaubsansprüchen aber sei diese Verlässlichkeit bis zum Jahresende nicht aufrecht zu halten. Die Krankenhausbetriebe einfach so weiterlaufen zu lassen, würde in letzter Konsequenz zu einem Zerfasern der Versorgung führen, so Siekkötter: „Wir würden an den Punkt kommen, an dem einige wenige zusätzliche Krankmeldungen die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gefährden könnten.“ Dann müssten alle Patientinnen und Patienten – aktuell würden über 120 in Ohligs und knapp 100 in Haan stationär behandelt – von jetzt auf gleich in umliegende Krankenhäuser verlegt werden. „Das wäre eine enorme Belastung – nicht nur für die Kranken, sondern auch für die Rettungsdienste und die aufnehmenden Kliniken.“