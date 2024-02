Einbruch in Haan Einbrecher nehmen Schmuck mit

Haan · Wer hat etwas gesehen? In Haan sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Ohligser Straße eingebrochen. Sie nahmen Schmuck mit, teilte die Polizei mit.

20.02.2024 , 12:59 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Haan. Tatzeit: zwischen Freitag, 16. Februar, 8.30 Uhr, und Montag, 19. Februar, 22 Uhr. Wie die Polizei weiter mitteilt, sind die Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Ohligser Straße eingestiegen. „Alle Räumlichkeiten wurden delikttypisch nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Schmuck entwendet“, erklärte ein Polizeisprecher. Hinweise nehmen die Beamten in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Der Sprecher bittet: „Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110.“

(RP)