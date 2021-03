Bundestagswahl: CDU kürt Kandidat für den Wahlkreis 104 im Autokino Haan : Diese Vier wollen Michaela Noll beerben

Michaela Noll zog 2002 erstmals in den Bundestag ein und errang viermal ein Direktmandat. Foto: Büro Noll

Südkreis Mettmann Seit 2002 vertritt die CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Noll (61) aus Haan den Südkreis Mettmann. Bei der Bundestagswahl am 26. September tritt sie aus persönlichen Gründen nicht mehr an. Gleich vier Nachfolger bewerben sich um eine Kandidatur. Die Entscheidung fällt am 11. März – in einem Autokino in Haan.

„Es war eine ganz persönliche, selbstbestimmte Entscheidung ohne politische Hintergründe“, sagte Michaela Noll, als sie im August 2019 ihren Rückzug ankündigte. Bei der Bundestagswahl am 26. September wäre sie fast 62 Jahre alt. Es werde für sie nun Zeit für ein Leben nach der Politik.

Michaela Noll hat eine beeindruckende politische Karriere hingelegt. Vor 19 Jahren war die Rechtsanwältin aus Haan über die CDU-Landesliste für den Wahlkreis 104 (Langenfeld, Monheim, Hilden, Haan, Mettmann und Erkrath) in den Bundestag eingezogen. Danach holte sie viermal hintereinander den Wahlkreis 104 als Direktkandidatin – zweimal gegen Polit-Promi Peer Steinbrück (SPD) und zuletzt 2017 mit 44,6 Prozent der Stimmen vor Jens Niklaus (SPD; 25,7%).

In Berlin ist Noll als Familienpolitikerin ihrer Fraktion aktiv. Von 2014 bis Januar 2017 war sie Mitglied im Verteidigungsausschuss, dann wurde sie vorübergehend zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt. „Ein Ministeramt habe ich nicht angestrebt“, sagte sie der RP: „Mir war es immer wichtig, in meinem Wahlkreis präsent zu sein.“

Annette Leonhardt hat die CDU Haan hinter sich. Foto: CDU Haan

Chefvolkswirt Dr. Klaus Wiener lebt in Haan. Foto: Klaus Wiener

Das war sie in der Tat – unglaublich präsent, gut vernetzt und sehr engagiert. Noll ist unter anderem Präsidentin des Langenfelder „Förderkreis ZNS Langenfeld“, Schirmherrin des SKFM-Projekts „Zündstoff – Die Zweite Chance“ in Erkrath, des Franziskus-Hospiz Hochdahl und des Vereins Löwenstern, Botschafterin des „Förderkreis Kipkel“ - Prävention für Kinder psychisch kranker Eltern“ in Haan und der „It‘s for Kids-Stiftung“ für misshandelte, missbrauchte und benachteiligte Kinder sowie stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Bundesstiftung Mutter und Kind. Kaum ein großes Fest im Wahlkreis, wo man in den vergangenen 19 Jahren nicht auf Michaela Noll traf. Was für die einen die ungeliebte „Ochsentour“ an der „Basis“ ist, war für sie die „Kür“: Ihre Wähler schätzten ihre Nähe und ihre Nahbarkeit. Das ist das Geheimnis ihres beeindruckenden, politischen Erfolgs.

Lars van der Bijl ist CDU-Vorsitzender in Monheim. Foto: CDU

Fabian Kippenberg ist Fraktionschef in Mettmann. Foto: CDU Mettmann

Deshalb haben die Christdemokraten im Südkreis Mettmann eine so starke Ausgangsbasis für den nächsten Urnengang. Wer im Wahlkreis 104 für die CDU antreten darf, dürfte gute Chancen haben, direkt in den Bundestag gewählt zu werden. Und deshalb bewerben sich gleich vier Kandidaten um eine Nominierung. Unternehmensberater Lars van der Bijl (45) aus Monheim: Er ist dort CDU-Stadtverbandsvorsitzender. Volljuristin Annette Leonhardt (38) aus Haan: Sie hat ihren Stadtverband hinter sich. Chefvolkswirt Dr. Klaus Wiener (58) aus Haan. Sowie der Mettmanner Unternehmer Fabian Kippenberg (40): CDU-Fraktionsvorsitzender in Mettmann.

Aufgestellt wird der Kandidat der CDU im Wahlkreis 104 (Mettmann-Süd, bestehend aus den Städten Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Mettmann und Monheim am Rhein) am 11. März in Haan – in einem Autokino auf dem Gelände des Einrichtungshauses Ostermann.

„Mit dieser Veranstaltungsform betreten wir Neuland“, erklärt CDU-Kreisvorsitzender Jan Heinisch. „Meines Wissens nach sind wir der zweite Kreisverband in Nordrhein-Westfalen, der eine Aufstellungsveranstaltung in diesem Format durchführt.“

Für eine klassische Mitgliederversammlung habe keine ausreichend große Halle zur sicheren Einhaltung des Mindestabstands zur Verfügung gestanden. Denn die CDU im Kreis nominiere die Bundestagskandidaten nicht mit einem Delegiertensystem, sondern im Rahmen einer Urwahl. An der Veranstaltung könnten sich also alle CDU-Mitglieder aus dem jeweiligen Bundestagswahlkreis beteiligen.