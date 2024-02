Arbeitswelt in Hilden und Haan Beratung zur Rückkehr ins Berufsleben

Auch wenn die Arbeitslosenquote im Januar mit 6,4 Prozent in Hilden höher war als in allen Monaten des Vorjahres, gibt es Branchen, die händeringend nach Fachkräften suchen. Gerade für Rückkehrer ins Berufsleben bieten sich in Zeiten wie diesen Chancen, über die die Agentur für Arbeit aufklären möchte. Aus diesem Grund lädt sie zu einer offenen Sprechstunde ein. Diese findet am Dienstag, 27. Februar, statt. Zwei Expertinnen besetzen die Telefone im Amt für Soziales und Integration an der Kaiserstraße 10-12 in Haan. Barbara Engelmann und Lilian Grimm beraten von 10 bis 12 Uhr zum beruflichen Neustart mit Familie.