Nach 24 Jahren Dienst Archivarin geht im Sommer in den Ruhestand

Es ist der 1. Mai 1999, als Birgit Markley, die Leitung des Haaner Stadtarchivs von ihrem Vorgänger Peter Wende übernimmt. Dieses wurde – nach dem 1989 in Kraft getretenen Archivgesetz von NRW – am 13. Dezember 1991 eröffnet. Das Stadtarchiv Haan bildet die zentrale Dokumentations- und Informationsstelle zur Stadtgeschichte. Bei Markleys Dienstantritt befindet sich diese noch immer im Aufbau. „Für mich war das auch so etwas wie ein Sprung ins kalte Wasser“ erklärt die Archivarin heute.