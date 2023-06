Kultur in Hilden H6 zeigt Ausstellung „Kopfbilder“

In Fröhlings Ausstellung steht der Kopf als Ausgangspunkt allen Denkens und Schaffens im Mittelpunkt. Seine Form zieht sich als verbindendes Element durch ihre Werke. Und um diese Idee geht es: Wir sehen die Köpfe von außen, doch was sich im Inneren, also bezüglich Gefühlen, Wahrnehmungen, Fantasien und Erinnerungen abspielt, bleibt uns verborgen, wenn sich der Besitzer des Kopfes nicht entsprechend äußert.