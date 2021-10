Kunst in Hilden : H6-Ausstellung zeigt Werke von Kretschmer und Jaus

Hilden Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 17. Oktober. „Wahrnehmung, Intuition, Fantasie und Imagination bilden die Grundlage der ausgestellten Werke der beiden Künstlerinnen Magarida Kretschmer und Stella Jaus“, erklärt eine H6-Sprecherin.

(RP) Das Haus Hildener Künstler an der Hofstraße 6 (H6) lädt zur Ausstellung „Transformation“ ein. Die Schau widmet sich ab Freitag, 8. Oktober, (Vernissage um 18 Uhr) mehreren Bereichen der darstellenden Künste, die allesamt das Ergebnis kreativer Prozesse sind. „Wahrnehmung, Intuition, Fantasie und Imagination bilden die Grundlage der ausgestellten Werke der beiden Künstlerinnen Magarida Kretschmer und Stella Jaus“, erklärt H6-Sprecherin Monika Medam. „Ein Querschnitt verschiedener Stilrichtungen, die sich in einem Raum zusammenfinden und die zum Entdecken, Staunen oder Nachdenken einladen wollen.“

Beide Künstlerinnen sind Mitglieder des Künstlervereins H6. Sie versuchen, in dieser Ausstellung einen Einblick in vielfältige Traumwelten und körperliche Zustände zu generieren, die sich vom Alltagsempfinden und der Rationalität abheben wollen. „Der Gedanke der ,Transformation’ bezieht sich auf Veränderungsprozesse und die Vergänglichkeit von Natur, des Körpers, des Geistes und diverser Gefühlswelten in der Kunst als auch im Leben. Transformation, so wie sie sie verstehen, ebnet den Weg zu einem neuen Zustand, der frei ist von Konventionen, Direktiven oder Richtlinien. Transformation bedeutet stetige Veränderung im Fluss der Zeit, denn nichts bleibt für immer oder kann als etwas Unsterbliches überhöht werden. Dies versuchen Magarida Kretschmer und Stella Jaus in dieser Ausstellung mit verschiedenen Techniken und Darstellungsformen aussagekräftig zu vermitteln“, erklärt Monika Medam weiter.