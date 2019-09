Hilden : Guido Mirzadeh feiert zehn Jahre als Firmenchef

Hilden (ilpl) Vor 10 Jahren übernahm der 42-Jährige Guido Mirzadeh das Familienunternehmen, die MB Planungsgesellschaft.

2009 starb der Architekt mit persischen Wurzeln und sein Sohn, Guido Mirzadeh, entschied sich, die Geschäfte der MB weiterzuführen, positionierte das Kerngeschäft der Firma allerdings neu. Seitdem liegt der Fokus des Familienunternehmens auf dem Bereich des Facility Managements. Zusätzlich bietet die MB Planung Umbauten und Sanierungen in Bestandsobjekten an – immer in enger Zusammenarbeit mit langjährigen externen Dienstleistern.