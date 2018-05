Hilden: Grundschulkonzept sorgt für Streit

Hilden Die Stadtschulpflegschaft hat die Eltern aller Grundschüler für heute Abend zu einer Info-Veranstaltung eingeladen.

Eltern können die Grundschule für ihre Kinder frei wählen. Das führt dazu, dass in Hilden einige Schulen stärker gefragt sind als andere. Die Stadt hat bislang immer nur reagiert, das heißt, den Raumbedarf den wechselnden Schülerzahlen angepasst. Das ist weder wirtschaftlich noch nachhaltig und deshalb will Schuldezernent Sönke Eichner das Konzept ändern. Alle Grundschul-Standorte sollen auf absehbare Zeit erhalten bleiben, aber effektiver ausgelastet werden. Alle Grundschulleitungen sind dafür - bis auf die der katholischen Astrid-Lindgren-Schule. Auch die Politik ist sich nicht einig. CDU, FDP und BA wollen das Wahlrecht der Eltern gewährleisten. Die Grünen haben sich enthalten. Nur die SPD ist bislang für das neue Grundschulkonzept. Am 7. Juni soll der Schulausschuss beschließen. Die RP klärt die wichtigsten Fragen.

Was ist geplant? Die Stadt will künftig festlegen, wie viele Eingangsklasse jede Grundschule bildet. "Wir garantieren jedem Hildener Kind eine wohnortnahe Beschulung", versichert Eichner: "Allein weil wir wegen steigender Schülerzahlen auf Schulraum nicht verzichten können. Aber wenn wir die Schüler besser verteilen, können wir die Unterhalts- und Investitionskosten senken." Das Elternwahlrecht werde nicht ausgehebelt, nur eingeschränkt, erläutert Ulrich Brakemeier, Leiter des Amts für Schule, Jugend und Sport.

Stimmt das? Nein, sagt Schuldezernent Sönke Eichner. Das neue Konzept sei rechtskonform. Diese Auffassung werde auch von der Schulaufsicht beim Kreis und bei der Bezirksregierung geteilt. Die Lindgren-Schule habe dann einen katholischen Charakter, wenn mindestens zwei Drittel der I-Dötzchen katholisch seien. Das sei die Rechtsauffassung der Stadt. In den vergangenen fünf Jahren habe die Lindgren-Schule aber jeweils im Schnitt nur 31 katholische Kinder aufgenommen (40 bis 50 Prozent der aufgenommenen Schüler insgesamt). Die Grenze für zwei Eingangsklassen liege bei 56 I-Dötzchen. Bei 57 müssten drei Eingangsklassen gebildet werden. 60 Prozent der Lindgren-Schüler seien aktuell nicht-katholisch. Über den Charakter der Schule bestimmt übrigens weder das Erzbistum Köln noch die Schulaufsicht oder die Stadt Hilden, sondern allein die Eltern mit Mehrheit. Laut Bezirksregierung Düsseldorf, so Eichner, hätten sich in allen Fällen dieser Art in den vergangenen Jahren die Eltern für die Umwandlung ihrer katholischen Grundschulen in Gemeinschaftsgrundschulen ausgesprochen.