Notbetreuung in Hilden : Grundschulen zeigen sich mit Start der Lolli-Tests zufrieden

30 Sekunden lutschen und dann ab ins Röhrchen: Ludwig (8) macht den Corona-Lollitest an der Grundschule am Elbsee. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Das Labor teilte das Ergebnis der bereits am Abend mit, berichtet Christiane Gierke, Leiterin der Elbseeschule: „So kann es gerne weitergehen.“

Die gute Nachricht vorweg: „Kein Test war positiv“, erklärt Christiane Gierke, Leiterin der Grundschule am Elbsee und Sprecherin der Hildener Grundschulen am Dienstag. Am Montag haben die Kinder in der Notbetreuung zum ersten Mal den neuen Lolli-Test gemacht. Er ist deutlich angenehmer als die bisher durchgeführten Nasenabstriche.