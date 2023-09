Schulwahl 2023 in Hilden Das sind die Termine für Infotage an Grundschulen

Hilden · Der Ernst des Lebens mag für viele Kinder erst in fast einem Jahr beginnen, doch die Weichen werden jetzt gestellt: Die Anmeldungen an den Grundschulen stehen am 23. und 24. Oktober an. Vorher stellen diese sich den Eltern und ihren Kindern vor.

05.09.2023, 13:27 Uhr

11 Bilder Grundschulen stellen sich an diesen Tagen vor 11 Bilder Foto: dpa/Oliver Berg

Für Kinder, die im kommenden Jahr eingeschult werden, liegen nun die Anmeldetermine vor. Am Montag und Dienstag, 23. und 24. Oktober, muss die Entscheidung über die Grundschule getroffen werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass für rund 500 junge Menschen in Hilden im kommenden Jahr der Ernst des Lebens beginnt. 10 Bilder Hildens Grundschulen im Profil 10 Bilder Foto: pixabay Schulpflichtig werden alle Jungen und Mädchen, die in der Zeit vom 1. Oktober 2017 bis einschließlich 30. September 2018 auf die Welt gekommen sind. Ihre Eltern haben im Mai die Aufforderung zur Schulanmeldung ihres Kindes erhalten. Damit die Wahl der richtigen Grundschule leichter fällt, stellen diese sich in den kommenden Tagen mit Informationsabenden und Tagen der offenen Tür vor. In der Bildergalerie stellen wir Ihnen die Schulen und ihre Termine vor.

(elk)