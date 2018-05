Hilden: Grundschüler werden zu Straßenkindern

Info

"Terre des hommes": Arbeit in Hilden

Ansprechpartner der Hildener Gruppe von "Terre des hommes" ist Oliver Schmidt-Westphal (E-Mail: hilden@tdh-ag.de)

Schwerpunkte Schutz vor ausbeuterischer Kinderarbeit. Regionale Schwerpunkte sind die Philippinen und Indien. Dabei versuchen die Hildener Aktiven, hier vor Ort Kinder und Jugendliche mit Spaß und Kompetenzvermittlung für die ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen.

Motto "Kinder helfen Kindern"

Gegründet wurde Terre des hommes Deutschland 1967, um schwer verletzten Kindern aus dem Vietnamkrieg zu helfen. In Deutschland engagieren sich Freiwillige in 120 Orten für Kinder in Not.