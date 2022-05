Turnier in Hilden : Grundschüler kicken in Hilden um Pokale

Grundschüler kicken in Hilden um Pokale

Turnier in Hilden

Sechs Hildener Grundschulen beteiligten sich am Wochenende am Meisterschaftsturnier. Foto: Tobias Dupke

Hilden Das Mädchen- und das Jungenteam der Astrid-Lindgren-Schule liegen am Ende beim großen Fußballturnier am Bandsbusch ganz vorne. Aber auch die Mannschaften der anderen Hildener Grundschulen sind stolz auf ihre Leistung.

Die Astrid-Lindgren-Schule ist am Ende der große Gewinner: Bei den Mädchen wie bei den Jungs liegen die beiden Teams der Grundschule aus dem Süden ganz vorne und dürfen sich über die größten Pokale sowie den Titel „Hilden Fußball-Stadtmeister der Grundschülerinnen und Grundschüler“ freuen. Aber auch alle anderen Teams sind am Samstag stolz auf ihre Leistung.

Sechs Grundschulen sind in dem Turnier gegeneinander angetreten. Nach einem kurzen Grußwort von Bürgermeister Claus Pommer wurde ab 9 Uhr auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch gekickt. Immer 15 Minuten, dann folgte zwei Minuten später die nächste Begegnung. Mit jeweils einer Mädchen- und einer Jungenmannschaft waren der Grundschulverbund Kalstert, die Grundschule am Elbsee, die Wilhelm-Hüls-Schule und die Astrid-Lindgren-Schule angereist, für die Freie christliche Schule und den Grundschulverbund Schulstraße spielten nur die Jungs. Eltern und Mitschüler bildeten die Fanclubs, die ihre Teams auf dem Feld anfeuerten. Zwei Schiedsrichter wechselten sich bei der Leitung der Spiele ab, sie mussten allerdings nur selten scharf eingreifen: Es gab keine Rote Karte und nur einen Elfmeter.