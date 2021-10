St. Martin in Hilden : Grundschüler sammeln für Flutopfer

St. Martin in Hilden

Hilden Die Kinder des Grundschulverbundes an der Beethovenstraße sammeln anlässlich des Martinsfestes für Flutopfer in der Eifel. Das Geld kommt laut Schulleiterin Gesa Matusczyk einer Förderschule zugute.

„Kinder helfen Kindern, und ich bin dabei“ – unter diesem Motto sammeln die Grundschüler am Standort Beethovenstraße schon seit vielen Jahren Spenden für einen guten Zweck. „Diese Sammelaktion findet auch dieses Mal in der Zeit des Andenkens an den heiligen Martin statt, denn die Kinder des Grundschulverbundes haben es sich zum Ziel gesetzt, sich wie St. Martin für andere Menschen einzusetzen“, erklärte die kommissarische Schulleiterin des Grundschulverbundes Gesa Matusczyk.