Preise zu gewinnen Grüne suchen Standorte für Bäume in der Stadt

Die Aktion ist zweigeteilt. Am Dienstag, 9. Mai, erfolgt der sogenannte Stadtbaumspaziergang. Start ist um 17.30 Uhr am Büro der Grünen, Richrather Straße 34. Am Rundgang sollen Vertreter der Stadtverwaltung teilnehmen. Gemeinsam wolle man erörtern, wie es um den Baumbestand in Hilden bestellt ist und welche Herausforderungen zu bewältigen sind, um der Natur mehr Raum in der Stadt zu verschaffen. Der Rundgang zu ausgewählten guten und schlechten Beispielen für Stadtbäume soll nach etwa 90 Minuten wieder an der Geschäftsstelle enden. Dort sollen noch offene Fragen bei Snacks und Getränken in lockerer Atmosphäre geklärt werden.