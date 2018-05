Kreis Mettmann : Grüne sorgen sich um Hauptschüler im Kreis

Kreis Mettmann Auch im Kreis Mettmann haben viele Städte ihre Hauptschulen geschlossen oder planen einen kurzfristige Schließung. Schüler mit einer entsprechenden Empfehlung für die Hauptschulen können immerhin zum Teil in kooperierenden Nachbarstädten oder an Sekundar- und Gesamtschulen angemeldet werden. "Allerdings bieten nicht alle Städte im Kreis dieses Schulangebot an", sagt Martina Köster-Flashar, Sprecherin für Bildungspolitik der Grünen im Kreistag. "Es gibt keine Verpflichtung zur Kooperation durch die Nachbarstädte."

Und so sollen sich inzwischen Berichte von Eltern häufen, deren Kinder eine Hauptschul-Empfehlung erhalten, denen aber von Seiten der Grundschulen stattdessen eine Prüfung auf Behinderung ab Klasse Fünf empfohlen wird, um eine wohnortnahe Aufnahme an den Förderzentren zu ermöglichen. Ansonsten müsste der Nachwuchs an Hauptschulen ausweichen, die ziemlich weit entfernt sind.

Die Grünen stellten deshalb eine Anfrage an Landrat Thomas Hendele. Sie wollen wissen, welche Stätde im Kreis keine eigene oder eine auslaufende Hauptschule haben, welche Städte mit ihren Nachbarn kooperieren, wie hoch der Anteil der Schüler ist, die sich eine Behinderung nachweisen lassen und ob Realschulen einen Hauptschul-Zweig einrichten könnten.



Außerdem wollen die Grünen wissen, welche zusätzlichen Aufgaben durch den Zulauf an Hauptschülern auf Schulleiter, Kollegien und Aufsichtsbehörden der Förderzentren zukommt.

"Mit unserer Anfrage wollen wir die aktuelle Situation zum Schulplatzangebot im Kreisgebiet erfragen, sowie die Schulentwicklungsplanung der Städte für die nächsten Jahre", sagt Köster-Flashar, Geschäftsführerin der Grünen Ratsfraktion Hilden, zu ihrem Brief an den Landrat.

(RP)