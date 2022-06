Vorschlag in Hilden : Grüne peilen Klimaneutralität für Hilden an

Eine Idee der Grünen: A lle geeigneten städtischen Dächer bis zum Jahr 2030 mit Solaranlagen ausstatten und begrünen. Foto: Stadt Ratingen

Hilden Klimaneutralität ist in aller Munde – in Hilden bringen die Grünen nun einen Antrag in den Rat ein, der die Klimaneutralität bis 2035 zum Thema hat.

Die Hildener Grünen möchten die Stadt in den nächsten Jahren klimaneutral gestalten und bringt deshalb einen entsprechenden Antrag in den Rat am 23. Juni ein.

„Der Rat der Stadt Hilden sollte sich deshalb ausdrücklich zum Klimaschutz bekennen und Klimaneutralität für Hilden spätestens ab 2035 anstreben. Die Landeshauptstadt Düsseldorf macht uns das vor“, sagt Klaus-Dieter Bartel, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll zunächst der Ist-Zustand hinsichtlich der Treibhausgas-Emissionen ermittelt und dazu eine Klimabilanz erstellt werden, hieß es. Darauf aufbauend seien von der Verwaltung die notwendigen Schritte zur Erreichung des Klimaziels zu erarbeiten und dem Rat zur Abstimmung zu stellen. „Dabei sollte unter anderem eine Prioritätenliste zum energetischen Sanierungsbedarf des Gebäudebestandes der Stadt und der städt. Gesellschaften vorgelegt und ein Fahrplan entwickelt werden, nach dem alle geeigneten städtischen Dächer bis zum Jahr 2030 mit Solaranlagen ausgestattet und begrünt werden“, so Bartel.