Hilden : Grüne: Kreis tut zu wenig fürs Rad

Hilden Beim Klima-Test erreichten die neun Kommunen nur ein „schwach ausreichend“.

Norbert Stapper, grünes Kreistagsmitglied aus dem Südkreis, sieht damit Rückenwind für seine laufenden Aktivitäten für mehr Fahrradfreundlichkeit im Kreis Mettmann: „Angesichts der ADFC-Testergebnisse ist es jetzt umso wichtiger, dass nun endlich die von uns eingebrachten Initiativen zum Ausbau von Radwegeverbindungen auch zwischen den Städten, zur Verbesserung der Radwegequalität und zur Steigerung der Sicherheit von Radfahrenden in die Tat umgesetzt werden. Auch der von uns schon mehrfach eingebrachte und von der Kreistagsmehrheit abgelehnte Antrag zur Mitgliedschaft des Kreises in der ‘Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW’ würde zusätzlich notwendige Impulse bringen, um mehr Bewegungsqualität für Radelnde voranzutreiben.“