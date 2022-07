Antrag der Grünen-Fraktion in Hilden : Stadt soll Standorte für Windräder prüfen

Hilden Die Grüne Ratsfraktion Hilden bittet die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Stadtwerken zu prüfen, ob sich die Windpotenzialstudie für Hilden aus dem Jahr 2013 für eine Fortführung von weitergehenden Untersuchungen eignet oder ob sogar neue Flächen für Windenergieanlagen in Betracht kommen.

„Der Klimawandel und der dafür so wichtige Ausbau von Erneuerbaren Energien sowie stark steigende Energiekosten müssen auch in Hilden dazu führen, dass Potenziale erkannt und ausgeschöpft werden“, begründet Helen Kehmeier, umweltpolitische Sprecherin der Fraktion den Antrag. Aufgrund zu befürchtender Konflikte riet die Verwaltung 2013 davon ab, die Windpotenzial-Standorte aus der Studie weiterzuverfolgen. „Seitdem haben sich jedoch nicht nur Technik und Ertrag solcher Anlagen, sondern auch die rechtlichen Grundlagen für ihre Errichtung geändert“, so Kehmeier. Im sogenannten Osterpaket der Bundesregierung vom 7. Juli wurde das Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land beschlossen. Die Grünen schlagen vor, auch Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten zu prüfen.