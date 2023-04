Ehrenamt in Hilden Grüne Damen im Sankt-Josefs-Krankenhaus in Hilden suchen Verstärkung

Im Sankt-Josefs-Krankenhaus in Hilden leisten die Grünen Damen bereits seit November 1982 ihren ehrenamtlichen Dienst. Das vierzigjährige Bestehen im vergangenen Herbst feierten sie wegen Corona nicht. Die Pandemie bedeutete fraglos eine Zäsur. Die Gruppe ist heute nur noch halb so groß wie noch vor drei Jahren. Übrigens: Auch Männer sollen ja die Gabe der Empathie besitzen und zum Zuhören fähig sein. Auch sie können also Grüne Damen werden.