Hilden: Grüne: A3-Ausbau ist beschlossene Sache

Hilden Aber Bürger und Kommunen können noch über das Wie der Umsetzung mit entscheiden, meint Oliver Krischer.

Die Hildener selbst sind von dem Ausbau auf der Strecke zwischen Langenfeld und dem Hildener Kreuz betroffen. Roth wies darauf hin, dass der Ausbau der A3 entweder zu Lasten der Umwelt und den angrenzenden Naturschutzgebieten gehen werde oder zu Lasten der Anwohner, die sich auf erhöhten Lärm, vermehrte Abgase und in Einzelfällen vielleicht sogar einen Umzug einstellen müssten. Dieser Aspekt bot in dem gut besuchten Bürgerhaussaal viel Diskusionsstoff und regte einen Meinungsaustausch über eventuelle Lösungen an. Die Benutzung des Standstreifens als vierte Spur in beide Richtungen und die Umleitung der A3 über die A59 setzten sich am meisten als Lösungsansätze durch. Das Ziel der Planer sei es, nach einer Bestandsaufnahme die schützenswertesten Gebiete herauszufinden und diese bei der Planung außen vor zu lassen. Außer dem Ausbau soll die Zahl der Auto- und Lastwagen-Parkplätze am Rastplatz Ohligser Heide auf je hundert Stellplätze aufgestockt werden. Die Planer begründen das durch ein steigendes Verkehrsaufkommen in naher Zukunft. Durch den Ausbau sollen 50 Minuten Stau am Tag vermieden werden.