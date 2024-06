Verkehr in Hilden Großes Interesse an neuen Mobilitätsideen für Hilden

Die Veranstaltung hatte erst vor ein paar Minuten begonnen, da wurde Lennart Bruhn bereits von ersten Zwischenrufen unterbrochen. Moderator und Stadtplaner erinnerten wiederholt an die Möglichkeit, später am Abend über die Vorschläge zu diskutieren. Dafür standen in der Stadthalle für die Bürger vier Stationen bereit, an denen sie sich mit detaillierten Steckbriefen über die geplanten Maßnahmen für die verschiedenen Verkehrsmittel informieren konnten.