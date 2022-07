Schwierige Löscharbeiten in Hinterhof : Neun Verletzte bei Großbrand in Hilden

Foto: Patrick Schüller 11 Bilder Großbrand in Hilden an der Richrather Straße

Hilden Bei einem Großfeuer an der Richrather Straße in Hilden ist in der Nacht zu Sonntag eine Person schwer verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Von Peter Clement

Es war einer der schlimmsten Brände der jüngeren Vergangenheit in der Stadt. Die vorläufige Bilanz Sonntagfrüh um 7 Uhr: Neun Verletzte, darunter zwei Feuerwehrleute sowie ein Schwerverletzter, mehrere zerstörte Wohnungen und ein Dachstuhl, 14 evakuierte Anwohner sowie zu Spitzenzeiten 120 Feuerwehrleute im Einsatz.

Es war 19.34 Uhr, als die Feuerwehr Hilden aufgrund eines Anrufs von Anwohnern in die Richrather Straße alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und begannen mit der Brandbekämpfung in der betroffenen Wohnung.

Dabei stießen sie jedoch auf große Schwierigkeiten, wie ein Sprecher erläuterte: „Wir haben es hier mit einer Hinterhofbebauung mit Anbauten zu tun, da ist die Gefahr groß, dass die Flammen auf andere Gebäude überspringen“, sagte er. Vor allem aber sei der Brand schwierig zu erreichen.

Das Feuer breitete sich zwischenzeitlich denn auch auf den Dachstuhl und eine weitere Etage des Brandhauses aus. Zeitgleich löste eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage in einem Nachbargebäude aus, sodass alle Fenster automatisch öffneten.

Die Feuerwehr löschte sowohl von der Richrather Straße als auch von der Hagelkreuzstraße aus. Alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner wurden umgehend in einen Bus der Bahnen der Stadt Monheim evakuiert und dort versorgt. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz, kümmerten sich um die gestrandeten Menschen. 14 Personen konnten noch in der Nacht andernorts untergebracht werden. Ob und wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, will die Feuerwehr dem Sprecher zufolge im Laufe des Sonntags entscheiden. Um 2 Uhr in der Nacht war indes noch nicht abzusehen, wann die Flammen gelöscht sein würden.

Unter den Geretteten befanden sich acht Leichtverletzte, darunter zwei Feuerwehrleute. Eine Person wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Über ihren Zustand war am Sonntagmorgen noch nichts bekannt.

Der Brand in Hilden löste auch in den umliegenden Städten bei den Feuerwehren Alarm aus. Zu Spitzenzeiten in der Nacht waren 120 Einsatzkräfte mit 30 Löschfahrzeugen vor Ort. Die Hildener Einsatzkräfte erhielten überörtliche Unterstützung aus Langenfeld, Monheim, Haan, Erkrath, Mettmann, Velbert, Wülfrath, Ratingen und Düsseldorf.

Auch nach dem Ende der Löscharbeiten wird die Feuerwehr nach eigener Einschätzung noch viele Stunden vor Ort sein, um ein Wiederaufflackern der Flammen zu verhindern.