Neue Großbaustelle in Hilden Autofahrer ignorieren die Sperrung

Dienstagmorgen, 8.15 Uhr: Ein Zaun und Einbahnstraßen-Schilder versperren die Richrather Straße kurz vor der Bahnbrücke an der Talstraße. Autos fahren vom Hagelkreuz kommend in Richtung Langenfeld. Der jungen Frau in ihrem BMW mit Düsseldorfer Kennzeichen scheint das jedoch egal zu sein. Sie umfährt die Absperrung und gibt Gas, nachdem ihr das letzte Fahrzeug entgegengekommen ist. Sie hat Glück, nur ein Radfahrer muss bremsen. Kurze Zeit später wiederholt sich die Szene, erneut ignoriert ein Autofahrer das „Einfahrt verboten“-Schild an der Talstraße und die Einbahnregelung. Dieses Mal müssen entgegenkommenden Autos ausweichen, der Autofahrer hält dafür an der Bushaltestelle direkt hinter der Bahnbrücke.