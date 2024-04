2000 Karten im Vorverkauf Größte „Tanz in den Mai“-Party des Kreises steigt in Hilden

Premiere in Hilden: Die Karnevalsgesellschaft Jecke Fründe veranstaltet am Dienstag, 30. April, erstmalig eine „Tanz in den Mai“-Clubparty in der Stadthalle. Dabei versprechen die Karnevalisten eine unvergessliche Partynacht mit den besten Clubhits, aktuellen Charts und Dance-House-Classics, aufgelegt von DJ Dirk Kern. Neben frisch gemixten Drinks an der Cocktailbar oder kühlen Schlüssel Alt erwarte die Partymeute ein außergewöhnliches Food-Angebot mit Pur Gold, Beef & Beans sowie Flamenco Fries oder der Curry-Woorscht von Freiraum Catring, teilte die KG weiter mit.