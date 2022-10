Graf-Recke-Stiftung : 200 Jahre gelebte Nächstenliebe

Adelberdt Graf von der Recke-Volmerstein konnte das Elend der verwahrlosten Kinder nicht mehr ertragen. Aus Nächstenliebe nimmt er Straßenkinder im väterlichen Schloss in Bochum auf, kaufte 1822 ein ehemaliges Trappistenkloster in Düsseltal – der Startschuss für die Graf-Recke-Stiftung. Sieben Fakten über die karitative Einrichtung, die auch in Hilden aktiv ist.

Als Adelberdt Graf von der Recke-Volmerstein Anfang des 19. Jahrhunderts durch die vorindustriellen Straßen geht, sieht er an jeder Ecke verwahrloste Kinder. Sie sind Opfer der Armut, ihre Eltern sind weggezogen oder gestorben. „1816 nimmt er mit seiner Familie erstmals Straßenkinder im väterlichen Schloss Overdyck bei Bochum auf und legt damit den Grundstein für eine der ältesten diakonischen Einrichtungen in Deutschland“, berichtet die Graf-Recke-Stiftung mit. Sie feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag – und ist auch in Hilden seit Langem aktiv. Hier sind sieben Fakten, die Sie so vielleicht nicht kannten.

1. Rettungshaus 1819 gründet Graf Recke aus christlicher Nächstenliebe die „Gesellschaft der Menschenfreunde zur Rettung und Erziehung verlassener Waisen und Verbrecherkinder“ und ruft zusammen mit seinem Vater Philip ein „Rettungshaus“ in Overdyck, Bochum ins Leben. In der folgenden Zeit wächst die Anzahl der betreuten Kinder sehr schnell.

2. 1822 In diesem Jahr kauft damals 29 Jahre alte Graf Recke ein ehemaliges Trappistenkloster in Düsseltal (an der heutigen Graf-Recke-Straße) und zieht mit seinen damals 44 Schützlingen dorthin. 25 Jahre lang betreuen und fördern der Graf und seine Mitarbeiter hier hilfsbedürftige Kinder. Zentral für das Leben und die Atmosphäre in der Anstalt wurde ab 1827 Mathilde Gräfin von Pfeil- und Klein-Ellguth, die Adelberdt 1826 heiratete. „Mathilde entwickelt in vielen Lebensbereichen eine ausgleichende Wirkung auf ihren zu rigiden Erziehungsmethoden neigenden Mann, was sich insgesamt positiv auf das Leben im Rettungshaus auswirkt“, schreibt die Graf-Recke-Stiftung in einem Überblick über die wesentlichen Meilensteine ihrer 200-jährigen Geschichte. „Die Gründung des ersten Rettungshauses durch den Grafen von der Recke hat sehr positiv Schule gemacht“, sagt Erziehungswissenschaftler Holger Wendelin. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche konfessionelle Einrichtungen, während sich der Staat noch lange Zeit mit der Erziehung zurückhielt.

3. Eigener Kosmos Bis zum Ende der 1830er-Jahre entwickelte sich die Anstalt zu einem kleinen abgeschlossenen Kosmos unter anderem mit eigener Bäckerei, Schmiede, Mühle, Äcker und Buchbinderei. „Neben schulischer und religiöser Unterweisung bildete das Rettungshaus auch im Handwerk, in der Landwirtschaft und in der Haushaltung aus. Mittlerweile erwirtschafteten die Zöglinge einen guten Teil der Einnahmen“, erklärt die Stiftung. Denn damals war umfangreiche Kinderarbeit noch erlaubt. Im November 1847 wurde das Rettungshaus in eine Stiftung umgewandelt. Der Graf selbst gehörte zu den ersten zwölf Kuratoren und bis heute wird dieser Platz von einem seiner Nachfahren eingenommen. Als Graf Recke 1847 aus gesundheitlichen Gründen die Rettungsanstalt verlässt, hat er sein Engagement für mehr als tausend verwahrloste und obdachlose Kinder mit Hilfe seiner Frau Mathilde auf satzungsmäßige Füße gestellt und kann sie so geordnet an seine Nachfolger übergeben.

4. Umzug Im Zuge der zunehmenden Besiedlung Düsseltals hatten die Düsselthaler Anstalten, wie sich die Stiftung inzwischen nannte, dort zahlreiche Grundstücke verkauft. Auf den weitläufigen Feldern bei Wittlaer wurde als neuer Standort 1902 der Lindenhof gefunden. Dort entstanden nach und nach Neubauten etwa für die Ausbildungsstätten in den Bereichen Schneiderei, Schusterei, Schreinerei und Schlosserei. 1906 wird mit dem Bau des mächtigen Dreiflügelhauses als Heim für 200 Kinder und Jugendliche begonnen, kurze Zeit später entstehen die Kirche und ein benachbartes Verwaltungsgebäude. Etwa 750 Kinder und Jugendliche lebten damals dort, sodass die Einrichtung zur größten evangelischen Erziehungsanstalt ihrer Zeit wurde.

5. Nationalsozialismus Zu den dunklen Kapiteln der Einrichtung gehört die Umsetzung des 1934 in Kraft getretenen „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Es sah die Unfruchtbarmachung Erbkranker oder erblich Belasteter vor. Insgesamt wurden nachweislich 71 Menschen in den Düsselthaler Anstalten zwangssterilisiert. Nach den vorliegenden Erkenntnissen wurden zudem Zwangsarbeiter dort beschäftigt. In den 1950er-Jahren wurden zahlreiche neue Gebäude auf dem Areal, wie Mitarbeiterhäuser und eine Schule gebaut.

6. Altenhilfe 1985 entstand die erste Außenwohngruppe, andere Einrichtungen waren da schon viel weiter. Mit der großen Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes war dann die Zeit der großen Heime endgültig vorbei. Das mächtige Dreiflügelhaus „Neu-Düsselthal“ wurde 1992 verkauft. In ihm befinden sich heute private Wohnungen und Büros. Mit der Übernahme einer Pflegeeinrichtung in Kaiserswerth beginnt Anfang 1995 das Engagement der Graf-Recke-Stiftung im Altenhilfebereich. 1997 wird das Pflegezentrum Walter-Kobold-Haus in Wittlaer eröffnet. 2003 nimmt das Seniorenzentrum „Zum Königshof“ seine Arbeit auf. Außerdem entstehen mehrere Häuser für Betreutes Wohnen in direkter Nachbarschaft zum Walter-Kobold-Haus und in Düsseldorf-Unterrath sowie Düsseldorf-Düsseltal.