Hilden : Gospelworkshop mit Gastdozent Chris Lass

Hilden Zu einem dreitägigen Workshop lädt der Gospelchor Auftakt der Katholischen Pfarrgemeinde St. Jacobus interessierte Hobbysänger ein. Geleitet wird der Workshop von dem Bremer Komponisten, Pianisten, Sänger und Chorleiter Chris Lass. Geprobt wird am Freitag, 8. Juni, von 18 Uhr bis 21.30 Uhr, am Samstag, 9. Juni, von 10 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag, 10. Juni, von 10 Uhr bis 13 Uhr im Pfarrzentrum St. Konrad, St. Konrad Allee 41.

Höhepunkt und Abschluss des Wochenendes ist ein Konzert am Sonntag um 15 Uhr in der katholischen Kirche St. Konrad. Der Eintritt ist frei. Die Teilnahmegebühr für den Workshop beträgt 40 Euro pro Person, inklusive Verpflegung. Anmeldungen unter hildegard.hufschmidt @t-online.de mit vollständigem Namen und Angabe der Singstimme. Rückfragen unter 02103 51608.

(bero)