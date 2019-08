Hilden/Köln : Der Geprellte wohnt immer noch in seinem alten Haus

Gegen Mitglieder einer Leverkusener Großfamilie wird am Landgericht Köln verhandelt. Dienstag sagte ein Hildener als Zeuge aus.

Vor dem Kölner Landgericht läuft seit drei Monaten der Prozess gegen das Junior-Oberhaupt einer als kriminell eingestuften Leverkusener Großfamilie und drei weiteren Angeklagten. Es geht um Betrügereien und Geldwäsche in Millionenhöhe. Davon betroffen als Opfer ist auch ein Frührentner aus Hilden, der sein Mehrfamilienhaus in der Mettmanner Straße verkauft, sein komplettes Geld verloren hat und daher sein Dasein als Sozialhilfe-Empfänger fristen muss.

Doch später, als der nun vor Gericht sitzende Michael G. Druck gemacht hatte, kam sogar ein Verkauf von 320.000 Euro zustande. Wegen seiner Alkoholkrankheit hatte er die Maklerin mit einer – sogar notariell beglaubigten – Vollmacht ausgestattet. Die hatte dann auch den Deal für ihn abgewickelt. „Ich hatte Vertrauen in sie“, schildert der Hildener seine Einlassung, „zumal ich ja auch die Tochter sehr gut kannte“. Allerdings: Kaum war der Kaufpreis auf einem Konto der Sparkasse Hilden-Ratingen eingegangen, war das Geld zum weit überwiegenden Teil schon wieder durch Überweisungen auf Konten in Österreich und Spanien verschwunden: „Alles an einem Tag, Gutschrift und Abbuchungen.“

Die Maklerin, die ihre Vollmacht für den damals Alkoholkranken rücksichtslos missbraucht hatte, soll vor vier Monate gestorben sein. An wen er sich nun wenden kann, wisse er auch nicht. Er wisse ja noch nicht einmal, wer derzeit der wirkliche Eigentümer des Hauses sei, in dem von fünf Wohnungen drei leer stehen. „Niemand hat mir mitgeteilt, auf welches Konto eine Miete zu zahlen sei“, machte er deutlich.

Briefe erhält der ehemalige Eigentümer derzeit offenbar auch nicht: Mein Briefkasten wurde mehrfach aufgebrochen, daher werde die Post an einen angeblichen Freund umgeleitet. Doch der habe dann wohl die Schreiben nicht an ihn weitergeleitet. Wie auch die Forderungen der Stadtwerke mit mittlerweile aufgelaufenen Stromrechnungen über rund 4500 Euro. So nebenbei erwähnte der Zeuge auch noch, dass es zwei Brände im Haus gegeben habe. Einmal direkt unter seiner Wohnung, „da musste mich die Polizei am Sonntagmorgen aus dem Bett holen“. Einmal im Heizungskeller.